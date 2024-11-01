Investigado por maltrato animal tras la muerte de su perro en Moclín

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 33 años como presunto autor de un delito de maltrato animal por incumplimiento en el deber de cuidado de un perro, originando la muerte del mismo, en la localidad de Olivares, en término de Moclín, en el Poniente de Granada. Desplazada la patrulla al sitio indicado, comprobaron que el aviso estaba plenamente fundamentado. Nada más llegar y observar el lugar, los agentes pudieron verificar «la existencia de una ingente cantidad de garrapatas alrededor de la puerta de la casa y en los alrededores