Investigadas doce personas por verter más de 160.000 toneladas de residuos de obra en vertederos ilegales de Málaga  

La Guardia Civil ha investigado a doce personas y tres empresas por su presunta implicación en el vertido ilegal de más de 167.000 toneladas de residuos procedentes de obras de construcción en distintos puntos de la provincia de Málaga. Los investigados, vinculados al sector de la construcción y el movimiento de tierras, habrían eludido los controles legales para la correcta gestión de residuos, utilizando parcelas rústicas en la comarca de la Axarquía como vertederos ilegales. Entre los materiales depositados se han detectado residuos de di...