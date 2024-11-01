Investigacion revela que documentos internos de Meta muestran hasta 16.000 millones en anuncios ligados a estafas y productos prohibidos

Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, habría generado hasta un 10% de sus ingresos de 2024, es decir, unos 16.000 millones de dólares, mediante anuncios fraudulentos relacionados con estafas, productos prohibidos y esquemas ilegales. Una información que proviene de documentos internos revelados por Reuters y revisados por otros medios internacionales. La filtración indica que miles de millones de usuarios fueron expuestos a campañas engañosas mientras la compañía aplicaba controles insuficientes para detenerlas.