Investigacion revela que documentos internos de Meta muestran hasta 16.000 millones en anuncios ligados a estafas y productos prohibidos

Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, habría generado hasta un 10% de sus ingresos de 2024, es decir, unos 16.000 millones de dólares, mediante anuncios fraudulentos relacionados con estafas, productos prohibidos y esquemas ilegales. Una información que proviene de documentos internos revelados por Reuters y revisados por otros medios internacionales. La filtración indica que miles de millones de usuarios fueron expuestos a campañas engañosas mientras la compañía aplicaba controles insuficientes para detenerlas.

SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Todos sabemos que Meta promueve estafas. Vemos su publicidad todos los días.
#2 Stendhal
#1 si todos sabemos que meta promueve estafas y sabemos reconocerlas porque vemos su publicidad todos los dias, me cuesta entender porqué los estafadores se gastan 16 mil millones de dólares al año en promocionar sus estafas...
#3 tromperri
Pero a ver…. ¿no habéis entrado en ningún producto de Meta en los últimos años? ¿Hace falta una investigación para esto? La mierda es mierda con documentos o no.
