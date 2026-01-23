Una investigación gallega consigue frenar el crecimiento de tumores resistentes a los fármacos

"Este trabajo identifica la proteína conexina 43 como una potente diana terapéutica, capaz de frenar el crecimiento de los tumores y evitar la aparición de resistencia a los fármacos, o mismo revertirla una vez que se haya producido", explica la RAGC en un comunicado. El trabajo revela por qué las células tumorales se deshacen de esa proteína para poder sobrevivir y cómo, al restaurarla, los tumores pueden ser conducidos a la muerte celular."