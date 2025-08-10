Una investigación acusa a Microsoft de complicidad con Israel en Gaza

“El ejército israelí y su unidad de guerra cibernética de élite están usando los servidores en la nube de Microsoft para almacenar enormes cantidades de inteligencia sobre los palestinos en Cisjordania y Gaza, utilizada para planear mortales ataques aéreos y moldear operaciones militares”, afirma una investigación de los medios digitales israelíes +972 Magazine y Local Call en colaboración con el diario británico The Guardian .La investigación se basa en entrevistas con once fuentes de Microsoft y de la inteligencia israelí....Sigue en #1
"La investigación se basa en entrevistas con once fuentes de Microsoft y de la inteligencia israelí, y en documentos de la firma obtenidos por The Guardian , y comienza con el plan de Yossi Sariel, director en el 2021 de la cuerpo cibernético de élite de las Fuerzas de Defensa de Israel, llamado Unidad 8200, de obtener y almacenar la mayor cantidad posible de datos sobre la población palestina en previsión de ataques. El problema era cómo conservar cantidades ingentes… » ver todo el comentario
