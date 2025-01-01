edición general
La investidura presidencial puesta al servicio de la crueldad

La investidura presidencial puesta al servicio de la crueldad

Javier Milei se niega a eliminar un tuit que publicó el 1 de junio de este año en el que desacreditaba a Ian Moche, un niño de 12 años con autismo, conocido por sus acciones para difundir y concientizar sobre esta condición. Los insólitos argumentos que presentó el jefe de Estado en la demanda judicial que le inició el chico parecen más enfocados en controlar las consecuencias de la causa penal por la criptoestafa $LIBRA y en seguir usando las redes sociales como si no tuviera responsabilidades propias de su cargo.

Milei es el típico gilipollas que cuando insulta es libertad de expresión y piensa que no tiene responsabilidad sobre nada, pero luego cuando alguien hace con el la misma mierda se ofende muchísimo. Un niñato.
Meses antes, desde el Gobierno habían plasmado esa misma crueldad que sus funcionarios desplegaban en privado, nada menos que en el Boletín Oficial. Fue a través de la Resolución 187/2025 de la ANDIS, que utilizó términos como "idiota", "débil mental", "imbécil" y "retardado" para referirse al colectivo. En esa resolución, el Ejecutivo endurecía los parámetros necesarios para acceder a una pensión por "invalidez".
Esto no es nada nuevo ni aislado.

Milei y la discapacidad: una colección de insultos, términos discriminatorios y ajuste

El ataque vía Twitter del Presidente al niño con autismo Ian Moche no fue un caso aislado. A la par del ajuste con que castiga a las personas con discapacidad, Javier Milei acumula varios dichos y posteos agraviantes hacia el colectivo, que vienen desde los primeros meses de su gestión. Ya a principios de 2024, en plena disputa por los fondos provinciales con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, lo llamó "down" para insultarlo desde su cuenta oficial.

Debe ser difícil conseguir una foto de Milei en la que no aparezca con la cara desfigurada o haciendo el gesto del pulgar hacia arriba.
Consecuencias por la estafa? No vamos a ver ninguna, ni a nivel electoral.
