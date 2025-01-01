La investidura presidencial puesta al servicio de la crueldad

Javier Milei se niega a eliminar un tuit que publicó el 1 de junio de este año en el que desacreditaba a Ian Moche, un niño de 12 años con autismo, conocido por sus acciones para difundir y concientizar sobre esta condición. Los insólitos argumentos que presentó el jefe de Estado en la demanda judicial que le inició el chico parecen más enfocados en controlar las consecuencias de la causa penal por la criptoestafa $LIBRA y en seguir usando las redes sociales como si no tuviera responsabilidades propias de su cargo.
| etiquetas: milei , argentina , crueldad , discapacitados
Milei y la discapacidad: una colección de insultos, términos discriminatorios y ajuste
El ataque vía Twitter del Presidente al niño con autismo Ian Moche no fue un caso aislado. A la par del ajuste con que castiga a las personas con discapacidad, Javier Milei acumula varios dichos y posteos agraviantes hacia el colectivo, que vienen desde los primeros meses de su gestión. Ya a principios de 2024, en plena disputa por los fondos provinciales con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, lo llamó "down" para insultarlo desde su cuenta oficial.
