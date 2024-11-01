Invertir en educación genera casi el triple de empleos que hacerlo en armamento

La inversión en la industria militar genera mucho menos empleo que hacerlo en sanidad, educación o medioambiente. A esta conclusión apuntan varios documentos e investigaciones académicas que se recogen en el artículo la falacia en el empleo de la industria militar que se ha publicado en el último dossier de Economistas sin Fronteras (EsF) bajo el título La economía de la guerra, coordinado por el investigador del Centre Delás Jordi Calvo.