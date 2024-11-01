edición general
23 meneos
19 clics
Invertir en educación genera casi el triple de empleos que hacerlo en armamento

Invertir en educación genera casi el triple de empleos que hacerlo en armamento

La inversión en la industria militar genera mucho menos empleo que hacerlo en sanidad, educación o medioambiente. A esta conclusión apuntan varios documentos e investigaciones académicas que se recogen en el artículo la falacia en el empleo de la industria militar que se ha publicado en el último dossier de Economistas sin Fronteras (EsF) bajo el título La economía de la guerra, coordinado por el investigador del Centre Delás Jordi Calvo.

| etiquetas: armamento , sanidad , educación , medioambiente , inversión , retorno
19 4 0 K 156 actualidad
8 comentarios
19 4 0 K 156 actualidad
Asimismov #1 Asimismov
Invertir en la infancia, sea educación, alimentación o sanidad es la mejor inversión de cualquier Estado con un mayor retorno económico en 10 o 15 años.
Y como ejemplos: China y España.
4 K 60
allenharpell #2 allenharpell
#1 Pero ese retorno es para toda la sociedad mientras que el retorno económico del armamento es mucho mayor para unos pocos, los cuales, curiosamente, suelen coincidir con los que eligen entre servicios sociales y armas.
2 K 24
shake-it #3 shake-it
#1 Ejemplos de lo contrario (listado de países con mayor esfuerzo en gasto militar)  media
1 K 26
vicus. #5 vicus.
La guerra no trae más que miseria, eso está clarísimo. Una economía crece y florece cuando hay paz, pero cuando hay guerra o vientos de guerra, ganan los que venden las armas, se aprovechan del miedo que genera un situación bélica a nivel mundial, situación que es creada por las elites sedientas de poder.
2 K 46
pitercio #4 pitercio
Pero invertir en armamento da tres mil veces más comisiones, díselo Aznar, Jonhson, Starmer, Trump, Von der Leyen, Kallas, Zelensky, Netanyahu...
2 K 30
MisturaFina #8 MisturaFina
#7 no piensan a largo plazo, cada uno roba todo lo que puede. Es mas bien como una carrera. Un asco.
Asi y todo lo hacen y asi esta el pueblo, siempre peor, siempre en crisis.
0 K 7
MisturaFina #6 MisturaFina
El puto poder no quiere pensadores y estudiados. Quiere soldaditos que le hagan caso.
0 K 7
#7 pirat
#6 El puto poder no tiene coherencia en su estrategia inmediatista, si no no empobrecería al consumidor del que se nutre.
0 K 7

menéame