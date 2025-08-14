La inversión pública en prevención de incendios se desploma a la mitad en 13 años

La inversión pública forestal anual del Estado y las comunidades para el cuidado de los bosques ascendía a 1.742 millones € en 2009. Trece años después, en 2022, esas mismas partidas presupuestarias habían caído hasta los 1.295 millones de euros, un 26% menos. Pero dentro de este capítulo de gasto, el mayor recorte se lo lleva el dinero destinado en concreto a la prevención de incendios, que se ha desplomado más de la mitad en estos años, lo que, según los expertos, está detrás de la proliferación de los fuegos que arrasan el país este verano.