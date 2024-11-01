·
La invasión de satélites como Starlink también arruinará las imágenes del Hubble y otros telescopios espaciales
Algunos telescopios en órbita baja verán más del 96% de sus imágenes dañadas por la superpoblación de satélites, que ha aumentado de 2.000 a 15.000 desde 2019
satélites
telescopios
espacio
ciencia
#1
hokkien
A cuánto vale el kilo de satélite de starlink en el desguace?
