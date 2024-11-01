La invasión de los necios o la banalidad de la mentira

Abochorna ver como determinados políticos tienen que jugar al juego de la banalidad para mantener los niveles de popularidad a la que aspiran.En España, Ayuso, Tellado y Abascal son un ejemplo. No está en nuestra mano modificar la realidad pero sí, al hablar sobre ella, disfrazarla o traicionarla con bulos y mentiras.Como escribió Pablo Neruda: “La verdad ha muerto y nadie la llora”, pues no hay peor forma de poder que aquella que aspira a anular la resistencia a la verdad. Como dijo Martín Lutero: “La paz, si es posible; pero la verdad, a toda
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Lo que no me da igual es que votan a otros necios en el mejor de los casos, cuando no a mafiosos y hasta asesinos sin pudor para gobernarnos a todos, seamos necios como ellos o no.
Ejemplo, el otro día se pudo ver a un viejo, egoísta, machista y vanidoso decir que trabajaba más que nadie y que se merecía un trato especial.
Unos pensamos que ya senil, se le iba la cabeza. Otros que esa persona es siempre así. Que el otro día olvidó ponerse la careta.
Fuese lo que fuese era un estúpido con poder aún en este planeta.