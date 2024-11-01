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La invasión de los necios o la banalidad de la mentira

La invasión de los necios o la banalidad de la mentira

Abochorna ver como determinados políticos tienen que jugar al juego de la banalidad para mantener los niveles de popularidad a la que aspiran.En España, Ayuso, Tellado y Abascal son un ejemplo. No está en nuestra mano modificar la realidad pero sí, al hablar sobre ella, disfrazarla o traicionarla con bulos y mentiras.Como escribió Pablo Neruda: “La verdad ha muerto y nadie la llora”, pues no hay peor forma de poder que aquella que aspira a anular la resistencia a la verdad. Como dijo Martín Lutero: “La paz, si es posible; pero la verdad, a toda

| etiquetas: banalidad , de mentir , invasión , necios
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4 comentarios
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Nube_Gris #1 Nube_Gris *
A mí me da igual que los necios me invadan.
Lo que no me da igual es que votan a otros necios en el mejor de los casos, cuando no a mafiosos y hasta asesinos sin pudor para gobernarnos a todos, seamos necios como ellos o no.
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#2 Sacapuntas *
#1 No te debería dar igual. El mal ejemplo cunde y se expande hasta que se naturaliza. Y entonces tu serás el bicho raro que hace las cosas mal.
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A.more #3 A.more
Como puede ser que haya un juicio contra la asistenta de la mujer del presidente por mandar un email en su nombre y ayudo se lleva a todo su séquito de vacaciones pagado con dinero público?
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#4 To_lo_loco
El país en que vivimos, el mundo en que vivimos es lo que es: psicópatas al mando, en la cúspide del poder.

Ejemplo, el otro día se pudo ver a un viejo, egoísta, machista y vanidoso decir que trabajaba más que nadie y que se merecía un trato especial.

Unos pensamos que ya senil, se le iba la cabeza. Otros que esa persona es siempre así. Que el otro día olvidó ponerse la careta.

Fuese lo que fuese era un estúpido con poder aún en este planeta.
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menéame