'La invasió dels bàrbars', el film que planta cara a la "concordia" de PP y Vox

La invasió dels bàrbars es la nueva película de Vicent Monsonís y no podría haber llegado en un momento más oportuno. Basada en una obra de teatro de Chema Cardeño, la acción se sitúa en dos planos temporales: la ocupación de València en 1939 por parte del ejército franquista y la lucha actual de los grupos memorialistas por la exhumación de fosas comunes y la dignificación de la memoria de sus familiares. Con la extrema derecha marcando la pauta del gobierno en el País Valencià, es inevitable que la película se lea en clave actual.