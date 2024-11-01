edición general
10 meneos
14 clics
'La invasió dels bàrbars', el film que planta cara a la "concordia" de PP y Vox

'La invasió dels bàrbars', el film que planta cara a la "concordia" de PP y Vox

La invasió dels bàrbars es la nueva película de Vicent Monsonís y no podría haber llegado en un momento más oportuno. Basada en una obra de teatro de Chema Cardeño, la acción se sitúa en dos planos temporales: la ocupación de València en 1939 por parte del ejército franquista y la lucha actual de los grupos memorialistas por la exhumación de fosas comunes y la dignificación de la memoria de sus familiares. Con la extrema derecha marcando la pauta del gobierno en el País Valencià, es inevitable que la película se lea en clave actual.

| etiquetas: pp , vox , película , valencia , memoria histórica
8 2 1 K 104 actualidad
1 comentarios
8 2 1 K 104 actualidad
#1 tomeu
'La invasió dels bàrbars = La invasión de los bárbaros'. Parece que a alguien se le atraganta el Catalán, y no puede hasta con la traducciones 'difíciles'. Pobrecillo
0 K 18

menéame