Un inusual remolino marítimo pone en alerta a Reino Unido: 'Parece una lavadora agitándose bajo el mar'

Las aguas que rodean al Reino Unido están cambiando, y no solo en apariencia. Según datos provisionales del Met Office, recogidos por la BBC, la temperatura media ha subido 0,2 ºC en el último año. Puede parecer un ajuste insignificante, pero en el océano cada décima importa: basta para alterar los equilibrios que sostienen a miles de especies. El doctor Bryce Stewart, de la Asociación de Biología Marina en Plymouth, lo explica con una metáfora clásica que ha servido a má sde uno para comprender el peligro al que nos enfrentamos. "Es como el ca