Un inusual remolino marítimo pone en alerta a Reino Unido: 'Parece una lavadora agitándose bajo el mar'

Las aguas que rodean al Reino Unido están cambiando, y no solo en apariencia. Según datos provisionales del Met Office, recogidos por la BBC, la temperatura media ha subido 0,2 ºC en el último año. Puede parecer un ajuste insignificante, pero en el océano cada décima importa: basta para alterar los equilibrios que sostienen a miles de especies. El doctor Bryce Stewart, de la Asociación de Biología Marina en Plymouth, lo explica con una metáfora clásica que ha servido a má sde uno para comprender el peligro al que nos enfrentamos. "Es como el ca

5 comentarios
Sin negar ni por asomo los efectos perniciosos del cambio climático, me parece exagerado decir que 0,2 grados pueden alterar todo un ecosistema. Estoy seguro que la temperatura de un mar fluctúa aún más cada año. Y las especies ahí siguen. Pero no soy científico...
Edheo #3 Edheo
#1 Quizás no ser científico... es un inconveniente.

Piensa esto, a temperatura ambiente... pese no alcanzar 100ºC (el punto de ebullición del agua), el agua pasa de liquido a gaseoso y se evapora. Es decir... sin "hervirla" el agua se convierte en vapor de agua y pasa a la atmósfera.

Tener un incremento "global" de 0,2 grados, supone que "mucha más agua", pasará a la atmósfera, por evaporación... Teniendo en cuenta que "la energía" acumulada en la…   » ver todo el comentario
#5 Ricochet
#1 Cambio climático = dinero
Tontolculo #4 Tontolculo
Por terminar la entradilla:

El doctor Bryce Stewart, de la Asociación de Biología Marina en Plymouth, lo explica con una metáfora clásica que ha servido a má sde uno para comprender el peligro al que nos enfrentamos. "Es como el canario en la mina de carbón. Los cambios que hemos visto en los últimos años son la señal de que el ecosistema está en plena transformación", explicaba Stewart.
#2 cocococo
Eso debe ser que alguien quitó el tapón del fondo del mar.
