La inundación del río Amarillo de 1938, el río militarizado

En julio de 1937 Japón lanzó su invasión a gran escala de China, sus ejércitos arrasaron las provincias del norte,,,En de junio de 1938, ingenieros y soldados chinos detonaron explosivos a lo largo del dique. Al fallar las explosiones, se reclutó a campesinos para que excavaran los terraplenes a mano, utilizando palas y cestas de mimbre. El 11 de junio, los debilitados diques cedieron. Lo que siguió fue una de las inundaciones provocadas por el hombre más catastróficas de la historia. Murieron entre 500.000 y 900.000 personas.