Intro Campeones: Oliver y Benji

Intro de Campeones: Oliver y Benji es una serie de manga escrita e ilustrada por Yōichi Takahashi en 1981. Una adaptación a serie de anime se desarrolló dos años después del lanzamiento del manga, la cual tuvo gran éxito a nivel internacional, siendo emitida originalmente entre 1983 y 1986 por TV Tokyo y dirigida por Isamu Imakake.

OdaAl #1 OdaAl
Tocando la patata con la nostalgia
mecha #2 mecha *
#1 el video que hay que ver sobre supercampeones es el que explicaba el tamaño del campo, a qué velocidad podía correr Oliver o que tan alto saltaba Benji.

No lo encuentro ya, estaba por YouTube hace como 15 años.
FueraSionistasdeMeneame #4 FueraSionistasdeMeneame
#1 Pues te voy a destruir la patata. Esa es solo una adaptación de la intro italiana de Lupin (creada por los italianos) www.youtube.com/watch?v=yL8I-c1IujM
No tiene absolutamente nada que ver con la intro de Captain Tsubasa
www.youtube.com/watch?v=ah0-ypR3iQc
alcama #3 alcama
A mí me gustaba el capítulo en el que contrataban a Negreira
