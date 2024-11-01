Intrépido fotógrafo dedica su tiempo a acercarse a los grandes tiburones blancos (Entrevista) [ENG]  

Conocido por sus imágenes cercanas y personales de grandes tiburones blancos, Euan Rannachan no es un fotógrafo cualquiera. Sin miedo, se lanza a los mares de todo el mundo para acercarse al depredador más temible que admira desde su infancia. Como fotógrafo y artista visual, rinde homenaje a estos tiburones a través de fotografías y obras de arte. Ya sea recreando el famoso póster de la película Tiburón o imprimiendo en 3D réplicas de mandíbulas de tiburón, su mente siempre está en movimiento. Hablamos con él sobre su amor por los tiburones.