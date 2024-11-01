edición general
9 meneos
123 clics
Intrépido fotógrafo dedica su tiempo a acercarse a los grandes tiburones blancos (Entrevista) [ENG]

Intrépido fotógrafo dedica su tiempo a acercarse a los grandes tiburones blancos (Entrevista) [ENG]  

Conocido por sus imágenes cercanas y personales de grandes tiburones blancos, Euan Rannachan no es un fotógrafo cualquiera. Sin miedo, se lanza a los mares de todo el mundo para acercarse al depredador más temible que admira desde su infancia. Como fotógrafo y artista visual, rinde homenaje a estos tiburones a través de fotografías y obras de arte. Ya sea recreando el famoso póster de la película Tiburón o imprimiendo en 3D réplicas de mandíbulas de tiburón, su mente siempre está en movimiento. Hablamos con él sobre su amor por los tiburones.

| etiquetas: fotógrafo , fotografía , tiburón blanco , euan rannachan , entrevista , esqualo
7 2 0 K 95 cultura
2 comentarios
7 2 0 K 95 cultura
woody_alien #1 woody_alien
Este tiene cara de simpático, aunque me abstendré de ir a saludarlo  media
1 K 24
Asimismov #2 Asimismov *
#1 es impresionante como una sola fotografía puede cambiar todo un estereotipo completo ...
0 K 12

menéame