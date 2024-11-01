edición general
Intravenosa contra la resaca en Ibiza: el cóctel vitamínico que cuesta 60 euros y se aplica por casi 400

Intravenosa contra la resaca en Ibiza: el cóctel vitamínico que cuesta 60 euros y se aplica por casi 400

La lucha contra la resaca en Ibiza ha dado lugar a un mercado en auge donde los cócteles vitamínicos intravenosos se aplican en villas privadas o centros clínicos por precios que rondan los 350 a 400 euros por sesión, un auténtico pelotazo en tanto que el coste de los compuestos es inferior a 60 euros.

Chinchorro #5 Chinchorro
Yo no entiendo porqué no se meten coca para espabilarse, como toda la vida. Si es bastante más barata.

Venga ya me voy.
2 K 23
#13 MyNameIsEarl
#5 pues si se pusieran de anfeta, no tendrian una resaca en todo el verano!!!
0 K 6
Chinchorro #14 Chinchorro
#13 No, no funciona así.
Lo digo por experiencia propia :troll:
0 K 11
#15 MyNameIsEarl
#14 jajajajaj depende de cómo lo uses, si lo haces un día solo, mañana resaca.
Si te pasas de viernes a domingo y luego, lunes y martes comer y dormir.... Cansado si , resaca 0
Te lo digo por experiencia, demasiada en la juventud......:troll:
Ni una puta resaca, ahora, reventada toda!!!
0 K 6
Chinchorro #16 Chinchorro
#15 "Si te pasas de viernes a domingo y luego, lunes y martes comer y dormir.... Cansado si , resaca 0"

Ahí está el tema, yo es que curraba como un cabrón y estudiaba de lunes a jueves, no podía pasarme dos días tirado. Así que tiraba de coca.
Juventud divino tesoro :troll:
0 K 11
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo *
También hay que pagar la mano de obra del enfermero e incluso a domicilio. Precio de taller mecánico :-D

Pd lo de.llamar concierge al conserje es un esnobismo que desconocía
1 K 21
HeilHynkel #1 HeilHynkel
¿Y han probado a soplar menos? Porque con los precios que debe tener Ibiza igual entre la inyección y las copas te ahorras 600 pavos (hace poco sacaban precios de entradas en discotecas a 150 lereles)
0 K 18
Elanarkadeloshuevos #7 Elanarkadeloshuevos *
#1 Me he acordado que mi profesora de historia en la ESO nos contaba como la alta sociedad romana se daba al vicio y desenfreno, poniendo el ejemplo de grandes comilonas donde estaba de moda ir a vomitar voluntariamente para seguir de comilona. Vamos que la estupidez humana en general, de los más ricos en particular, es bien antigua.
0 K 6
#9 chocoleches
También se podrían comer un aguacate que les aporta lo mismo, como idea loca (la vitamina B12 no porque es de origen animal)
0 K 12
a69 #2 a69
Barato me parece... Yo lo pondría a 1000 pavos
0 K 11
silencer #8 silencer
A mi me parece bien q sangren a los pijos.
Todos hemos salido de marcha y luego nos ha tocado aguantar resaca o lo q fuera, q no lo quieres? A pagar!
0 K 11
Blackspartak #3 Blackspartak
Drogaína a 400 pavos la dosis
0 K 9
#12 cunaxa
Lo que hacen para sangrar a los turistas.
0 K 8
Joker_2O #6 Joker_2O *
Hay que pagar las instalaciones y al personal que lo administra.
Esto me recuerda a mis amigos que se toman una ampolla de B12 antes de beber y al día siguiente, el capitalismo manda.
0 K 6
tricionide #10 tricionide
pues no me lo creo que quite la resaca, alguien lo ha probado?
0 K 6

