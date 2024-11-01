Intravenosa contra la resaca en Ibiza: el cóctel vitamínico que cuesta 60 euros y se aplica por casi 400

La lucha contra la resaca en Ibiza ha dado lugar a un mercado en auge donde los cócteles vitamínicos intravenosos se aplican en villas privadas o centros clínicos por precios que rondan los 350 a 400 euros por sesión, un auténtico pelotazo en tanto que el coste de los compuestos es inferior a 60 euros.
Venga ya me voy.
Lo digo por experiencia propia
Si te pasas de viernes a domingo y luego, lunes y martes comer y dormir.... Cansado si , resaca 0
Te lo digo por experiencia, demasiada en la juventud......
Ni una puta resaca, ahora, reventada toda!!!
Ahí está el tema, yo es que curraba como un cabrón y estudiaba de lunes a jueves, no podía pasarme dos días tirado. Así que tiraba de coca.
Juventud divino tesoro
Pd lo de.llamar concierge al conserje es un esnobismo que desconocía
Todos hemos salido de marcha y luego nos ha tocado aguantar resaca o lo q fuera, q no lo quieres? A pagar!
Esto me recuerda a mis amigos que se toman una ampolla de B12 antes de beber y al día siguiente, el capitalismo manda.