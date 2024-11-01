Internet Archive y las discográficas ponen fin a su batalla legal por la preservación de discos antiguos

Tras más de dos años de enfrentamiento en los tribunales, Internet Archive, una de las bibliotecas digitales más importantes del mundo, y varias discográficas lideradas por Universal Music Group y Sony Music Entertainment han alcanzado un acuerdo confidencial que pone fin a su disputa por la digitalización de grabaciones históricas. El conflicto giraba en torno al proyecto The Great 78, impulsado por Internet Archive para rescatar y preservar miles de canciones registradas en discos de 78 revoluciones por minuto (RPM), ...