Qué es el Intermarium, plan geopolítico del siglo XVI, que volvió a la agenda  

Un proyecto geopolítico del siglo XVI vuelve a estar sobre la mesa y cuenta con el generoso apoyo de EEUU. La iniciativa de los Tres Mares viene a demostrar una vez más que en geopolítica nada pasa de moda. ¿Cómo surgió, cuáles son sus objetivos y apoyos extranjeros y por qué lo reactivan ahora? Doce estados de Europa central y del este vendrían a dar forma a una propuesta geo-estratégica e histórica en una suerte de proyecto de integración regional en el espacio entre los mares Negro, Báltico y Mediterráneo. De ahí su nombre.