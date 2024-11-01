edición general
Qué es el Intermarium, plan geopolítico del siglo XVI, que volvió a la agenda  

Un proyecto geopolítico del siglo XVI vuelve a estar sobre la mesa y cuenta con el generoso apoyo de EEUU. La iniciativa de los Tres Mares viene a demostrar una vez más que en geopolítica nada pasa de moda. ¿Cómo surgió, cuáles son sus objetivos y apoyos extranjeros y por qué lo reactivan ahora? Doce estados de Europa central y del este vendrían a dar forma a una propuesta geo-estratégica e histórica en una suerte de proyecto de integración regional en el espacio entre los mares Negro, Báltico y Mediterráneo. De ahí su nombre.

| etiquetas: inna afinogenova , intermarium , europa del este
Asimismov #1 Asimismov *
Hoy hay un intermarium más importante que une el Ártico con el Caspio y el Índico y que pertenece ¡oh, sorpresa! a Rusia e Irán que son el Lebensraum de China y socios entre si y ambos enfrentados a los lluesei.
¿Por qué será?
