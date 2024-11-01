Interior elige para dirigir la UCO al coronel Pedro Merino Castro, con pasado en la unidad, Zarzuela y Moncloa

El coronel Pedro Merino Castro será el nuevo jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, avanzan a elDiario.es fuentes del instituto armado. Merino Castro ha ascendido a coronel desde su anterior puesto al frente de la Comandancia de Salamanca. Merino Castro estuvo destinado en el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO dedicado a la lucha contra el blanqueo de capitales. Este departamento es el encargado de investigar los casos más mediáticos, como el que afecta a Santos Cerdán.