Interior elige para dirigir la UCO al coronel Pedro Merino Castro, con pasado en la unidad, Zarzuela y Moncloa

Interior elige para dirigir la UCO al coronel Pedro Merino Castro, con pasado en la unidad, Zarzuela y Moncloa

El coronel Pedro Merino Castro será el nuevo jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, avanzan a elDiario.es fuentes del instituto armado. Merino Castro ha ascendido a coronel desde su anterior puesto al frente de la Comandancia de Salamanca. Merino Castro estuvo destinado en el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO dedicado a la lucha contra el blanqueo de capitales. Este departamento es el encargado de investigar los casos más mediáticos, como el que afecta a Santos Cerdán.

imagosg #2 imagosg
Seguro que La Mafia del Régimen reorganiza a sus mercenarios para extorsionar por otros flancos.
Hay otra variable en la ecuación : los jueces
6 K 81
#4 Shoemaker *
#2 Creo que has dado en el clavo, la clave de la estrategia de la mafia de moncloa va a ser la extorsión a jueces desafectos que osen investigar la corrupción del PSOE.

Teniendo de su lado a la fiscalía y a la UCO, los jueces son la única pieza que les falta por controlar
1 K 19
HeilHynkel #5 HeilHynkel *
#4

¿tan cobarde eres que te creas una cuentas falsa para mentir como buen pepero?

Nadas, al pozo de la mierda como el resto de tus cuentas falsas.  media
2 K 47
valandildeandunie #6 valandildeandunie
#5 Y El único voto positivo por parte de otra cuenta creada hace poco tiempo.

Qué coordinación ni qué coordinación. xD
1 K 32
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#6

Mira, en eso no me había fijado. :roll:
1 K 32
Desideratum #1 Desideratum
"A ver si pone las balas en su sitio". :troll:

La frase no es mía, es de un comentario de la propia noticia, pero me parece cojonuda. :-D
3 K 54
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#1

Que las mande a Ucrania, que les hacen falta. :-D
0 K 18
DonLenguita #8 DonLenguita
No se olviden que Salvador Allende nombró a Pinochet jefe del ejército ????
0 K 6

