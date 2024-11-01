Interior elige para dirigir la UCO al coronel Pedro Merino Castro, con pasado en la unidad, Zarzuela y Moncloa

El coronel Pedro Merino Castro será el nuevo jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, avanzan a elDiario.es fuentes del instituto armado. Merino Castro ha ascendido a coronel desde su anterior puesto al frente de la Comandancia de Salamanca. Merino Castro estuvo destinado en el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO dedicado a la lucha contra el blanqueo de capitales. Este departamento es el encargado de investigar los casos más mediáticos, como el que afecta a Santos Cerdán.
| etiquetas: pedro merino , ministerio interior , zarzuela
Hay otra variable en la ecuación : los jueces
Teniendo de su lado a la fiscalía y a la UCO, los jueces son la única pieza que les falta por controlar
¿tan cobarde eres que te creas una cuentas falsa para mentir como buen pepero?
Nadas, al pozo de la mierda como el resto de tus cuentas falsas.
Qué coordinación ni qué coordinación.
Mira, en eso no me había fijado.
La frase no es mía, es de un comentario de la propia noticia, pero me parece cojonuda.
Que las mande a Ucrania, que les hacen falta.