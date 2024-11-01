La interfaz de usuario de Windows 95: un caso de estudio en ingeniería de usabilidad [ENG]  

edición general
Windows 95 es una actualización integral de los productos Windows 3.1 y Windows para trabajo en grupo 3.11. Se han realizado muchos cambios en casi todas las áreas de Windows, y la interfaz de usuario no es una excepción. Este artículo analiza el equipo de diseño, sus objetivos y su proceso y luego explica cómo se aplicaron al proyecto los principios de ingeniería de usabilidad, como el diseño iterativo y el seguimiento de problemas, utilizando problemas de diseño específicos y sus soluciones como ejemplos.

eltxoa #1 eltxoa
Windows 95 no estuvo mal. Funcionaba de culo pero fue un avance. Sin embargo el IBM os2.0 ya estaba por allí y el escritorio era mucho más avanzado.
