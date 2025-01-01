edición general
Intentos de ruta a nado por el Canal de la Mancha en 2025 [ENG]

Intentos de ruta a nado por el Canal de la Mancha en 2025 [ENG]  

El mapa muestra rutas a nado en el Canal de la Mancha en 2025 hasta el 13 de agosto, publicado en Reddit por sudu_kalnas, que explica: "Es una operación enorme. Cada nadador tiene su barco de escolta, debe inscribirse casi un año antes, tener buen tiempo, y mucho dinero. Medusas o hipotermia pueden dejar fuera de combate a los más duros. La «vuelta atrás» que se ve suele deberse a que se registra el viaje de vuelta. Nuestro entrenador siempre dice: «Si tienes frío, es que no sabes temblar» o «Si tienes frío, nada más rápido o come más».

2 comentarios
#1 Hombre_de_Estado
Lo mando por que me resultó muy curioso la forma de S o incluso Z de muchas rutas, supongo que se deberá a las corrientes.
#2 Robe7064
El mes pasado Bárbara Hernández lo hizo de ida y vuelta en poco más de 27 h, partiendo desde Inglaterra, pero no la veo en la lista. Tuvo muchos problemas con las olas en el regreso y tuvo que cambiar la playa de destino (4 h más). Creo que también la picó una medusa.

outdoorswimmer.com/featured/barbara-hernandez-completes-historic-engli
