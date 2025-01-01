Intentos de ruta a nado por el Canal de la Mancha en 2025 [ENG]  

El mapa muestra rutas a nado en el Canal de la Mancha en 2025 hasta el 13 de agosto, publicado en Reddit por sudu_kalnas, que explica: "Es una operación enorme. Cada nadador tiene su barco de escolta, debe inscribirse casi un año antes, tener buen tiempo, y mucho dinero. Medusas o hipotermia pueden dejar fuera de combate a los más duros. La «vuelta atrás» que se ve suele deberse a que se registra el viaje de vuelta. Nuestro entrenador siempre dice: «Si tienes frío, es que no sabes temblar» o «Si tienes frío, nada más rápido o come más».