Inteligencia callejera: cómo un halcón aprendió a usar las señales de tráfico para cazar con más éxito [Eng]

El Dr. Vladimir Dinets, profesor asistente de investigación en la Universidad de Tennessee, es un zoólogo que estudia el comportamiento animal, la ecología y la conservación. A partir de 2025, también impartirá clases de matemáticas en la Universidad Rudgers. Es autor de un artículo publicado recientemente en Frontiers in Ethology que documenta la impresionante adaptación de una ave recién llegada a la ciudad, parece haber aprendido a adaptar su estrategia de caza y a atacar a una bandada de aves justo cuando los coches se alineaban en una inte