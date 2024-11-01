edición general
Inteligencia artificial y creatividad: ¿cómo potenciar tu valor?

La inteligencia artificial no reemplaza la creatividad, sino que detecta la mediocridad. Aprende a usarla como un espejo para potenciar tu criterio y toma de decisiones. Después de años trabajando con equipos que hoy ya son prehistóricos, que luchan contra la creatividad artificial, he visto el mismo patrón una y otra vez: quienes la temen son quienes ya la estaban automatizando. La verdad incómoda es que la inteligencia artificial solo amenaza el trabajo repetitivo, las fórmulas gastadas y el pensamiento perezoso.

Exacto, la IA sube el nivel mínimo aceptable y hace obligatoria usarla para seguir siendo competitivos.
Pero como todo el mundo la usa, la IA no te ayuda en nada, es como cualquier otra commodity. Solo te hace necesitar un skill más y pagar una cuota mensual para poder usarla obligatoriamente.

Resultado: no te "ayuda" en nada. Te ha creado una necesidad que antes no había. Así que no aumenta tu productividad (que es la plusvalía) sino que la reduce.
