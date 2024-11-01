Inteligencia artificial y creatividad: ¿cómo potenciar tu valor?

La inteligencia artificial no reemplaza la creatividad, sino que detecta la mediocridad. Aprende a usarla como un espejo para potenciar tu criterio y toma de decisiones. Después de años trabajando con equipos que hoy ya son prehistóricos, que luchan contra la creatividad artificial, he visto el mismo patrón una y otra vez: quienes la temen son quienes ya la estaban automatizando. La verdad incómoda es que la inteligencia artificial solo amenaza el trabajo repetitivo, las fórmulas gastadas y el pensamiento perezoso.
| etiquetas: ia , creatividad , criterio , mediocridad
Pero como todo el mundo la usa, la IA no te ayuda en nada, es como cualquier otra commodity. Solo te hace necesitar un skill más y pagar una cuota mensual para poder usarla obligatoriamente.
Resultado: no te "ayuda" en nada. Te ha creado una necesidad que antes no había. Así que no aumenta tu productividad (que es la plusvalía) sino que la reduce.