Intel y AMD subirán los precios de sus CPU antes del Black Friday

A medida que pasan los años tenemos acceso a un hardware más potente, pero también es cierto que los precios son cada vez más altos, sobre todo en componentes como las tarjetas gráficas. Otros como las placas base o incluso los procesadores también han subido de precio, sobre todo aquellos que tienen una alta demanda. Quizás estabas esperando por el Black Friday para poder comprar en oferta alguna CPU de Intel o de AMD, pero ya avisan que ha habido una subida de precios previa a este día y como ya imaginarás, incluso aunque hagan descuentos, es
| etiquetas: amd , intel , cpu , precios , subida , la casualidad ..
Es que no son tontos
Fue el viernes pasado cuando empezaron a incrementarse los precios y en el caso de Intel avisan que subieron en casi todos los modelos excepto los nuevos Core Ultra 200S. Si pasamos a AMD, parece ser que los precios de sus procesadores también han subido y curiosamente esto también incluye los Ryzen 5000 de hace ya 5 años, los cuales han subido entre 5 a 20 dólares. Según se indica, la subida repentina de precios de CPU de Intel y AMD se debería a una "mayor demanda de IA y otros factores como una escasez de componentes".
Vamos, que es la primera vez que la innovación tira de componentes de hace cinco años ...