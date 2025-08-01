Intel y AMD bajan un 50% los precios de sus CPU para servidores

No recordamos haber visto esto nunca antes, y tampoco hemos encontrado registros de un movimiento similar en la historia de los procesadores de CPU para servers, lo cual, hace que lo que vamos a contar sea un punto de inflexión realmente interesante. Intel baja los precios de sus CPU para servidores y AMD ha replicado al momento el mismo movimiento, casi al unísono, y la única explicación que hemos podido encontrar a este fenómeno, dado que el coste ha caído entre un 30% a más de un 50%, es el nuevo Huawei KunPeng 930.