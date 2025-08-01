Intel y AMD bajan un 50% los precios de sus CPU para servidores

No recordamos haber visto esto nunca antes, y tampoco hemos encontrado registros de un movimiento similar en la historia de los procesadores de CPU para servers, lo cual, hace que lo que vamos a contar sea un punto de inflexión realmente interesante. Intel baja los precios de sus CPU para servidores y AMD ha replicado al momento el mismo movimiento, casi al unísono, y la única explicación que hemos podido encontrar a este fenómeno, dado que el coste ha caído entre un 30% a más de un 50%, es el nuevo Huawei KunPeng 930.
Decía ese rojo peligroso llamada Adam Smith que los beneficios influían más en los precios que los costes de producción (que incluye el sueldo del trabajador) porque actúan como si fuera el interés compuesto (coño, lo contrario que dice aquí la prensa económica)
P.S. El kunpeng es un ARM
A ver si encuentro el enlace.
Veo que no era hace un año, viendo el gráfico.
ARM también estaba entrando muy fuerte en el mercado de servidores, Amazon con su graviton, Google axion, Microsoft creo que también .
Muchos cambios en poco tiempo.
EEUU ha comprado el 10% de Intel para salvarla de la quema, y eso planea un problema enorme.
www.meneame.net/story/eeuu-ha-comprado-10-intel-salvarla-quema-eso-pla