Insultos y amenazas a una médica en Torralba de Calatrava: "Si no estuviera mi madre, veríamos lo que pasa"

El consultorio médico de esta localidad ciudadrealeña vuelve a ser el escenario de una agresión verbal a una facultativa, a la que trató de intimidar un usuario, que llegó a grabarla mientras continuaba con los improperios. "Inútil", "si no estuviera mi madre, ya veríamos lo que pasa" o "la voy a hacer botar de su puesto de trabajo", son algunos de los insultos y amenazas que ha sufrido una médica del consultorio de Torralba de Calatrava por parte del acompañante de una paciente. Una nueva agresión verbal e intimidación a los profesionales

4 comentarios
ansiet
Una situación de extrema tensión ante la que la médica solicitó ayuda al personal de enfermería y a una celadora, que acudieron de inmediato, iniciando posteriormente los trámites para interponer la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil, así como poner en conocimiento de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real lo sucedido.
Que se tenga que llegar a estos extrmos en un centro de atencion médico, es como mínimo aberrante.
Este es el nivel de educación de algunos "cafres".
kreator
Y la nacionalidad del paciente? Aquí es importante? A ver si estamos ante OTRO caso de pulserita y brumel...
plutanasio
#2 pues viendo una de las frases que dijo el agresor yo creo que está bastante clarinete:

la voy a hacer botar de su puesto de trabajo
Postmeteo
#3 con lo rapidísimo que se le otorga la nacionalidad a los que vienen de países iberoamericanos probablemente tenga derecho a pulserita y Brumel
