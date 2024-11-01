Insultos y amenazas a una médica en Torralba de Calatrava: "Si no estuviera mi madre, veríamos lo que pasa"

El consultorio médico de esta localidad ciudadrealeña vuelve a ser el escenario de una agresión verbal a una facultativa, a la que trató de intimidar un usuario, que llegó a grabarla mientras continuaba con los improperios. "Inútil", "si no estuviera mi madre, ya veríamos lo que pasa" o "la voy a hacer botar de su puesto de trabajo", son algunos de los insultos y amenazas que ha sufrido una médica del consultorio de Torralba de Calatrava por parte del acompañante de una paciente. Una nueva agresión verbal e intimidación a los profesionales