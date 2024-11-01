edición general
6 meneos
171 clics

Instantes  

Viñeta de Ferran Martín para Diario Red, del 19 de diciembre de 2025.

| etiquetas: instantes , viñeta , ferran martín
6 0 2 K 73 ocio
5 comentarios
6 0 2 K 73 ocio
TooBased #2 TooBased *
Una viñeta que no dice nada más que "también metió mano" y algunos ya saltan contra el diario "presunción de inocencia!!!" xD :wall:

Patéticos.
4 K 52
Pertinax #3 Pertinax *
#2 No tan patético como no entender el chiste, que no requiere ningún máster, por otra parte.
3 K 1
TooBased #4 TooBased
#3 Dice el que se toma tres palabras de una viñeta como un artículo de investigación o una condena judicial xD
2 K 49
Pertinax #5 Pertinax *
#4 Que sigues sin pillarlo, quieres decir.
0 K 17
Pertinax #1 Pertinax *
Diario Red pasándose la presunción de inocencia bajo las gónadas, basándose en hipótesis indemostrables.
#consejosvendo
4 K -7

menéame