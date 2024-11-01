·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7814
clics
El divertido momento de Giorgia Meloni al conocer al presidente de Mozambique
6507
clics
Un biólogo estalla contra Dabiz Muñoz: 'Quiero creer que es pura ignorancia, que no es maldad'
6074
clics
61 alternativas europeas a Google, X, Gmail, Chrome, Maps, DropBox, Google Drive, WhatsApp y otros servicios populares
4365
clics
Lo de las cajas de ahorro y el precio del pan
3826
clics
Intenso choque entre Alvise e Irene Montero en el Parlamento Europeo
más votadas
490
El comisario del caso de acoso a la doctora Pinto denuncia que López Madrid ha intentado sobornarle
436
Fallecen tres personas en la sala de espera de urgencias del Hospital del Mar de Barcelona
344
La jueza vuelve a archivar la causa contra Mónica Oltra y niega que haya indicios contra ella
767
El Supremo condena a 'OKdiario' a indemnizar con 18.000 euros a Pablo Iglesias por la noticia falsa sobre los pagos de Venezuela
387
Sánchez, sobre la decisión de Bruselas de alargar la vida de los coches de combustión: "Es un error histórico de Europa"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
171
clics
Instantes
Viñeta de Ferran Martín para Diario Red, del 19 de diciembre de 2025.
|
etiquetas
:
instantes
,
viñeta
,
ferran martín
6
0
2
K
73
ocio
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
0
2
K
73
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
TooBased
*
Una viñeta que no dice nada más que "también metió mano" y algunos ya saltan contra el diario "presunción de inocencia!!!"
Patéticos.
4
K
52
#3
Pertinax
*
#2
No tan patético como no entender el chiste, que no requiere ningún máster, por otra parte.
3
K
1
#4
TooBased
#3
Dice el que se toma tres palabras de una viñeta como un artículo de investigación o una condena judicial
2
K
49
#5
Pertinax
*
#4
Que sigues sin pillarlo, quieres decir.
0
K
17
#1
Pertinax
*
Diario Red pasándose la presunción de inocencia bajo las gónadas, basándose en hipótesis indemostrables.
#consejosvendo
4
K
-7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Patéticos.
#consejosvendo