Los inspectores ven más riesgo de fraude fiscal en Madrid y piden refuerzos del resto de España

La Agencia Tributaria también tiene más inspectores, técnicos y recursos en general en Madrid, pero no en los mismos términos en proporción. Por ello, muchos contribuyentes que prevén realizar fraudes o planificar una fiscalidad agresiva, apuestan por Madrid, ahondando en una ratio desigual entre recursos para combatir el fraude y el riesgo de que haya fraude.

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
los mejores defraudadores, en Madrid!
meroespectador #6 meroespectador
#1 Oye, que para una vez.... puede ser verdad.
johel #3 johel *
He leido "Los inspectores ven más riesgo de fraude fiscal en Madrid y piden esfuerzos del resto de España".
Luego el ajuste de la entradilla ha venido solo "muchos contribuyentes prevén realizar fraudes o planificar una fiscalidad agresiva apostando por Madrid"
El mundo today, ya estas tardando.
ghotam #2 ghotam
Algo obvio, donde más dinero se mueve, más posibilidades hay de que "se pierda por el camino".
#9 yokitolakaka
#8 pero antes paguéme, y después ya veremos
#7 yokitolakaka
Lo de los inspectores es de traca. He estado presente en una inspección, si no cedes y demuestras que no llevan razón, te dicen que te van a buscar lo que sea hasta que encuentren algo, que hay que llegar a un acuerdo si o si
Foxdie #8 Foxdie
#7 Y si no está de acuerdo, vaya usted a juicio.
loborojo #4 loborojo
Alberto González Amador defraudador confeso bien lo sabe, lo mejores fraudes, en Madrid
Expat_Guinea_Ecuatorial #5 Expat_Guinea_Ecuatorial
Es necesario que Madrid tenga el cupo vasco ya, no caigamos en el centralismo facha
eltxoa #11 eltxoa
#5 Ya lo tiene. Se llama agencia tributaria.

Te refieres al concierto económico, no al cupo vasco. Pero ya se sabe que la gente habla sin saber.
#10 angar300
No hay libertad sin riesgo, y donde mayor libertad... mas riesgos. "Madrid, vive tu libertad".
