Los inspectores ven más riesgo de fraude fiscal en Madrid y piden refuerzos del resto de España

La Agencia Tributaria también tiene más inspectores, técnicos y recursos en general en Madrid, pero no en los mismos términos en proporción. Por ello, muchos contribuyentes que prevén realizar fraudes o planificar una fiscalidad agresiva, apuestan por Madrid, ahondando en una ratio desigual entre recursos para combatir el fraude y el riesgo de que haya fraude.
Luego el ajuste de la entradilla ha venido solo "muchos contribuyentes prevén realizar fraudes o planificar una fiscalidad agresiva apostando por Madrid"
El mundo today, ya estas tardando.
Te refieres al concierto económico, no al cupo vasco. Pero ya se sabe que la gente habla sin saber.