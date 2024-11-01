edición general
15 meneos
142 clics
Una inspección de trabajo deja al descubierto a la profesora 'fantasma' que llevaba 16 años de baja y cobraba 5.000 euros al mes

Una inspección de trabajo deja al descubierto a la profesora 'fantasma' que llevaba 16 años de baja y cobraba 5.000 euros al mes

Un cambio en la dirección de un instituto de secundaria ubicado en Alemania y una seguida inspección laboral descubrieron que una profesora llevaba 16 años de baja, al mismo tiempo que seguía cobrando su sueldo de 5.000 euros mensuales, lo que le ha hecho ganarse el mote de 'profesora fantasma' en la prensa del país, que ha desvelado esta inusual y destacada historia laboral, ya que nadie en el centro docente conocía el nombre de esta trabajadora. Se trata de una profesora que, tras graduarse en biología y geografía.

| etiquetas: alemania , empleados , fantasma , inspección
13 2 5 K 140 actualidad
9 comentarios
13 2 5 K 140 actualidad
#3 ombresaco *
Vaya con la administración española, esto seguro que en Alemania no pasaría :-)

Por cierto, hasta que no entras en la noticia, no dice nada, el tiutlar, un poco de acalaración, foto, y ya después dice que es en Alemania. Viniendo de un periódico español, casi diría que es mala fe.
6 K 68
pitercio #4 pitercio
La típica picaresca alemana :troll:
1 K 23
cosmonauta #5 cosmonauta
¿Un maestro? ¿5000 eurillos al mes? Joder con la decadencia alemana. :troll:
1 K 23
Malinke #6 Malinke
#5 y con la negativa de partidos españoles a subir sueldos.
0 K 11
ChatGPT #1 ChatGPT
La clásica eficiencia alemana
1 K 17
Malinke #7 Malinke
Su sueldo, 5000€ mensuales. A ver en España los partidos, sobre todo los más patriotas, apoyan alguna subida.
0 K 11
#9 omega7767
#7 como esta profesora, los más patriotas son de cobrar sin trabajar
0 K 11
#2 Klamp
Heroína
0 K 8

menéame