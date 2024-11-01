edición general
40 meneos
42 clics
Inspección de Trabajo da un ultimátum a la Comunidad de Madrid para que climatice los centros educativos

Inspección de Trabajo da un ultimátum a la Comunidad de Madrid para que climatice los centros educativos

Por cuarta vez, el organismo obliga a que el gobierno de Ayuso tome medidas para acabar con las altas temperaturas que se alcanzan en las aulas donde se han llegado a superar los 33 grados durante este verano.

| etiquetas: ayuso , pp , corrupción , colegios , condiciones laborales , educación
33 7 0 K 184 actualidad
12 comentarios
33 7 0 K 184 actualidad
mis_cojones_en_bata #2 mis_cojones_en_bata *
Igual habría que aplicar el 155 para que hagan su puto trabajo de una vez.

¿A cuanto sale cumplir la legislación de climatización y riesgos laborales de centros públicos en conciertos de Gloria Estefan o en circuitos de Formula 1?
3 K 49
sotillo #10 sotillo
#2 Mucha boquita y mucho presumir pero a lo que miras bien es todo miseria, los típicos del quiero y no puedo que quieren ser como los ricos y no tienen dónde caerse muertos
1 K 22
fareway #4 fareway
Es mejor untar a OKDiario, Losantos, LaRazón, ABC y Cia.
3 K 44
Thornton #1 Thornton
Bah, son colegios públicos, done lleva la chusma a sus hijos. No interesa.
2 K 35
sotillo #5 sotillo
#1 A sus votantes les viene bien el calor ante tanta frialdad rectiliana
1 K 23
Asimismov #9 Asimismov *
#5 m'encanta "frialdad rectiliana". Tener el recto frío debe ser horroroso incluso en relaciones anales
xD xD xD
¡Ten mis dieses!
2 K 33
Gry #3 Gry
Si los políticos no tienen responsabilidad personal tirarán la orden a la papelera y que pagarán las multas con el presupuesto de Educación. :-P
0 K 17
pitercio #7 pitercio
Se cargó los viejos, deteriora a los semiusados y ahora a por los críos.
Se la sudan los críos de Carabanchel, imagina los pobres de Palestina.
1 K 16
Uge1966 #8 Uge1966
«Por cuarta vez, el organismo obliga a que el gobierno de Ayuso tome medidas para acabar con las altas temperaturas que se alcanzan en las aulas donde se han llegado a superar los 33 grados durante este verano.»

A la cuarta va la vencida... ¿no?
1 K 14
OrialCon_Darkness #12 OrialCon_Darkness
Bueno, que les pongan 10 euros de multa al día por cada alumno, a ver qué les sale más caro.
Aunque viendo lo burros que son, igual se ríen de qué solo sean 10 euros y no echan cuentas de verdad :-D
0 K 9
#11 DonaldBlake
Ya podían venir a Castilla La Mancha también.
0 K 8
#6 Aas59
En el resto de España los colegios (menos el de mi pueblo) ninguno tiene aire acondicionado.
0 K 7

menéame