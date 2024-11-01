Inspección de Trabajo da un ultimátum a la Comunidad de Madrid para que climatice los centros educativos

Por cuarta vez, el organismo obliga a que el gobierno de Ayuso tome medidas para acabar con las altas temperaturas que se alcanzan en las aulas donde se han llegado a superar los 33 grados durante este verano.
| etiquetas: ayuso , pp , corrupción , colegios , condiciones laborales , educación
¿A cuanto sale cumplir la legislación de climatización y riesgos laborales de centros públicos en conciertos de Gloria Estefan o en circuitos de Formula 1?
¡Ten mis dieses!
Se la sudan los críos de Carabanchel, imagina los pobres de Palestina.
A la cuarta va la vencida... ¿no?
Aunque viendo lo burros que son, igual se ríen de qué solo sean 10 euros y no echan cuentas de verdad