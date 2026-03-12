Inspección afloró 122.000 empleos irregulares y detectó 47.000 falsos autónomos en 2025

Según los datos facilitados este jueves por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en 2025 la Inspección de Trabajo realizó más de 281.000 visitas y gracias a sus actuaciones más de 1 millón de trabajadores se vieron "afectados positivamente" con la recuperación, por ejemplo, de 51 millones en salarios no abonados.La Inspección de Trabajo realizó más de 1,2 millones de actuaciones en 2025 con las que, entre otros datos, afloraron más de 122.000 empleos irregulares y se detectaron más de 47.000 falsos autónomos.