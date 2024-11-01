Las insostenibles finanzas que inflan las burbujas de la Inteligencia Artificial

La burbuja financiera en torno a la IA es indiscutible. En lo que va de 2025, las ganancias de las cotizaciones de las empresas que la desarrollan representan el 80% de las de todas las acciones estadounidenses. Y la separación entre precio de las acciones y valor contable de las empresas tecnológicas es 17 veces mayor que el registrado en la burbuja de las puntocom de 2000 y cuatro veces superior a la de las hipotecas basura de 2007. Lo que se está comprando y vendiendo para financiar el crecimiento en burbuja de la IA es humo, puro papel.