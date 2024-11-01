edición general
Las insostenibles finanzas que inflan las burbujas de la Inteligencia Artificial

La burbuja financiera en torno a la IA es indiscutible. En lo que va de 2025, las ganancias de las cotizaciones de las empresas que la desarrollan representan el 80% de las de todas las acciones estadounidenses. Y la separación entre precio de las acciones y valor contable de las empresas tecnológicas es 17 veces mayor que el registrado en la burbuja de las puntocom de 2000 y cuatro veces superior a la de las hipotecas basura de 2007. Lo que se está comprando y vendiendo para financiar el crecimiento en burbuja de la IA es humo, puro papel.

| etiquetas: inteligencia artificial , burbuja financiera , mercados financieros
rogerius #1 rogerius *
Del artículo: «En esta ocasión, sin embargo, hay una diferencia. En China, el proceso de innovación y desarrollo de la IA se está llevando a cabo de otro modo, con planificación y, por tanto, sin generar la sobreinversión, una burbuja en sí misma y que provoca, como hemos visto, otra financiera, bursátil y de deuda. Por eso allí se desarrolla la IA con más rapidez, a mucho menor coste y más eficacia y, por tanto, sin provocar la destrucción y la crisis que producirá la burbuja occidental

Chinchorro #2 Chinchorro *
- ¡Mira, aquí está el modelo IA superplusomegaloldelaostiaenpatineta, puede hacer un vídeo de tu abuela muerta ghibli haciendo el pino sobre la superficie de marte mientras te dice una receta de croquetas!

- Genial! Eso significa que ya vamos a recuperar la inversión de capital que hicimos en la Ia?

- Jajajajaj mira, mira a tu abuela!
#5 jacinto9999
El hostiazo va a ser èpico.
Professor #3 Professor *
No creo que haya burbuja, las expectativas son bien fundadas. Otra cosa es que los mercados necesiten bajadas para que los grandes se aprovechen del pánico del rebaño. Hace varias semanas que tienen ya a sus medios propagando este tema, que para eso les pagan.

Provocarán un minicrack para entrar a saco comprando barato.Ya lo intentaron con deepseek, ahora será otra cosa.Nada nuevo.
hormiga_cartonera #4 hormiga_cartonera
#3 he leído hasta "las expectativas son bien fundadas"...
