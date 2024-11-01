·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14066
clics
¿Cómo recuperamos a los jóvenes? El bombazo sobre Vox que hoy da La Vanguardia
5937
clics
Tenso intercambio de diplomático chino con oficial israelí en el foro de Xiangshan
7333
clics
El burdel de Cariñosas robots en China. Mejor que las reales, Succión sónica con IA
6321
clics
La celebrada portada de la revista 'New Yorker' sobre la censura mediática de Trump
6200
clics
A Menéame le hace falta un foro
más votadas
728
El falso profeta de la austeridad que vive en el lujo
700
Israel intenta impedir la votación del martes en la UEFA para expulsar a Israel de todas las competiciones europeas de fútbol [ENG]
410
La jueza abre juicio oral contra el novio de Ayuso por fraude fiscal, delito continuado contable y pertenencia a organización criminal
367
Una huelga general en Italia en solidaridad con Gaza bloquea puertos, transportes y colegios
537
PP y Vox en la Diputación de Toledo gastan 15.000 euros en un logo plagiado y gratuito en internet
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
24
clics
La insólita historia del bálsamo labial: ¿por qué nos pusimos sesos de ganso en los labios?
Sesos de ganso y ciervo mezclados con plata y mirra, jengibre y miel sobre una base de cera y aceite de oliva. Esta receta de un ungüento para hidratar los labios aparece en el libro...
|
etiquetas
:
cacao
,
bálsamo labial
,
historia
3
0
0
K
43
ciencia
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
0
0
K
43
ciencia
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Leclercia_adecarboxylata
En la aldea cuentan, con tono ancestral,
que el seso de ganso es ungüento vital.
No cura heridas, ni quiebra un cristal,
pero en los labios obra un don celestial.
Suave y secreto, dorado ritual,
bálsamo extraño, remedio rural,
se posa en la boca con brillo inmortal,
dejando la piel tersa y angelical.
Quien ríe de esto con juicio banal,
ignora el encanto de un arte oral:
la magia se esconde en lo más animal,
y un ganso regala su don sin igual.
0
K
13
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
que el seso de ganso es ungüento vital.
No cura heridas, ni quiebra un cristal,
pero en los labios obra un don celestial.
Suave y secreto, dorado ritual,
bálsamo extraño, remedio rural,
se posa en la boca con brillo inmortal,
dejando la piel tersa y angelical.
Quien ríe de esto con juicio banal,
ignora el encanto de un arte oral:
la magia se esconde en lo más animal,
y un ganso regala su don sin igual.