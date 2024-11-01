edición general
La insólita historia del bálsamo labial: ¿por qué nos pusimos sesos de ganso en los labios?

Sesos de ganso y ciervo mezclados con plata y mirra, jengibre y miel sobre una base de cera y aceite de oliva. Esta receta de un ungüento para hidratar los labios aparece en el libro...

| etiquetas: cacao , bálsamo labial , historia
#1 Leclercia_adecarboxylata
En la aldea cuentan, con tono ancestral,
que el seso de ganso es ungüento vital.
No cura heridas, ni quiebra un cristal,
pero en los labios obra un don celestial.

Suave y secreto, dorado ritual,
bálsamo extraño, remedio rural,
se posa en la boca con brillo inmortal,
dejando la piel tersa y angelical.

Quien ríe de esto con juicio banal,
ignora el encanto de un arte oral:
la magia se esconde en lo más animal,
y un ganso regala su don sin igual.
