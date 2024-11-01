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Insane Vibe Coding with Harsh Prompting

Insane Vibe Coding with Harsh Prompting

Desde que tenemos la posibilidad de hacer Vibe Coding con modelos LLM hay dos cosas que me tienen totalmente en bucle pensando. Se trata de solucionar dos problemas, que son el Determinismo, y la Better-Done-Than-Perfect. Es un experimento basado en la teoría de que si le ofreces dinero a ChatGPT da mejores resultados, así que quise probar lo contrario... ¿y si el prompt es el de un jefe amenazante y poco tolerante con los fallos?

| etiquetas: vibe coding , prompting , deep seek
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4 comentarios
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#2 Leclercia_adecarboxylata
No trateis mal a chati :'(

Sí, yo soy de los que le dan las gracias cuando me gustan sus respuestas.
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alpoza #1 alpoza
Lo que me he reido xD xD xD
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celyo #3 celyo
Al final acabaré más idiota de lo que soy con trabajar con la IA.

Me recuerda a alguien que conozco, que era profesor, ahora jubilado, y habla a todo el mundo como si fueran sus alumnos xD
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TikisMikiss #4 TikisMikiss
Ehhhhhh antes era distinto pero desde hace un tiempo si a ChatGPT le hablas mal, te manda a tomar por culo, eh?

Una vez me cabreé con él y le respondí un poco mal, ni siquiera mucho mal, sino como respondería a un meneante de por aquí nada más, y me dijo que si le hablaba de esa forma que me mandaba al guano y que le hablara con respeto y no se qué. Se me rebotó el señor, eh.
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