Insane Vibe Coding with Harsh Prompting

Desde que tenemos la posibilidad de hacer Vibe Coding con modelos LLM hay dos cosas que me tienen totalmente en bucle pensando. Se trata de solucionar dos problemas, que son el Determinismo, y la Better-Done-Than-Perfect. Es un experimento basado en la teoría de que si le ofreces dinero a ChatGPT da mejores resultados, así que quise probar lo contrario... ¿y si el prompt es el de un jefe amenazante y poco tolerante con los fallos?