Insane Vibe Coding with Harsh Prompting

Desde que tenemos la posibilidad de hacer Vibe Coding con modelos LLM hay dos cosas que me tienen totalmente en bucle pensando. Se trata de solucionar dos problemas, que son el Determinismo, y la Better-Done-Than-Perfect. Es un experimento basado en la teoría de que si le ofreces dinero a ChatGPT da mejores resultados, así que quise probar lo contrario... ¿y si el prompt es el de un jefe amenazante y poco tolerante con los fallos?
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Sí, yo soy de los que le dan las gracias cuando me gustan sus respuestas.
Me recuerda a alguien que conozco, que era profesor, ahora jubilado, y habla a todo el mundo como si fueran sus alumnos
Una vez me cabreé con él y le respondí un poco mal, ni siquiera mucho mal, sino como respondería a un meneante de por aquí nada más, y me dijo que si le hablaba de esa forma que me mandaba al guano y que le hablara con respeto y no se qué. Se me rebotó el señor, eh.