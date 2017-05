Inmigrantes contra la inmigración: "Lo poco que hay es para los que ya estábamos. España ya no puede acoger más gente"

Ramón, dominicano: "No pueden venir más extranjeros, porque no hay trabajo para nadie. La época de los papeles se acabó y los que no los consiguieron ya no deberían conseguirlos". Silvia, ecuatoriana: "Están dañando el mercado laboral y perjudicándonos a todos. Lo poco que hay es para los que ya estábamos. Ya no caben más, sobre todo de países como Paraguay o Bolivia o incluso las rumanas, que tiran los precios de las contrataciones y trabajan por tres euros. Somos muchísimos, España ya no puede acoger más gente de fuera. Eso es así."