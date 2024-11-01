Un inmigrante intenta cruzar en parapente de Marruecos a Ceuta sin éxito  

Volar en parapente sigue siendo una opción para los inmigrantes que buscan cruzar de Marruecos a Ceuta. Una persona, lo ha vuelto a intentar. La Guardia Civil tiene constancia de estos hechos, aunque no intervino debido a que el inmigrante quedó en el lado marroquí. Son los propios inmigrantes los que graban esos cruces, apreciándose la preparación y las salidas que pueden terminar, o no en Ceuta.Aunque el Gobierno de España negó tener conocimiento de esos pases, El Faro los había difundido con la confirmación oficial de la Guardia Civil.