El inicio de las Fallas pasado por agua: qué días va llover según Aemet

València encara la primera semana de marzo con un patrón meteorológico claramente inestable y con la lluvia como protagonista. Marzo no es el mes más lluvioso del año en València (otoño le suele ganar), pero sí es bastante variable como para que, si coincide una situación de levante o un frente activo, parezca que casi siempre llueve en Fallas. De hecho, el año pasado hasta tres mascletaes fueron aplazadas la primera semana de Fallas debido a las intensas lluvias.