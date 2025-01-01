edición general
Iniciativa pionera en Escocia para combatir mosquitos  

Escocia aprueba una ley para favorecer la proliferación de aves como vencejos y gorriones permitiéndoles anidar en los nuevos edificios y combatir así a los mosquitos.

Aguarrás #1 Aguarrás
Gustoso limpio las cagarras que dejan en balcones y terrazas si a cambio se ponen morados de mosquitos. :take:
Paltus #3 Paltus
#1 Y yo, prefiero un capazo de cagarras de vencejo que el zurullo de perro delante del portal.
wata #2 wata
SOSVencejos hace una enorme trabajo para que valoren a estas aves.
