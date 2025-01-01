·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8234
clics
El despido de Hacendado
8506
clics
Estos son los 15 españoles que aparecen en la trama de los archivos de Epstein
6340
clics
Antirender convierte idílicos sueños arquitectónicos en imágenes realistas y deprimentes; así ha de ser
5387
clics
Se confirma el colapso del vórtice polar estratosférico
4746
clics
Patatas a lo probe
más votadas
414
El despido de Hacendado
424
El enfado de la presidenta de la comisión de la DANA con Feijóo por hablar de ETA para esquivar las preguntas: "Le llamo al orden"
632
Mazón subió hasta los 66.000 euros el límite de renta para acceder a las VPO de Alicante que ganaron cargos del PP
323
Se confirma el colapso del vórtice polar estratosférico
447
Miles de personas se han manifestado en toda España para exigir el fin de la caza y para reivindicar los derechos de los perros usados en esta actividad
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
37
clics
Iniciativa pionera en Escocia para combatir mosquitos
Escocia aprueba una ley para favorecer la proliferación de aves como vencejos y gorriones permitiéndoles anidar en los nuevos edificios y combatir así a los mosquitos.
|
etiquetas
:
vencejo
,
gorrión
,
mosquito
,
escocia
8
0
0
K
87
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
0
0
K
87
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Aguarrás
Gustoso limpio las cagarras que dejan en balcones y terrazas si a cambio se ponen morados de mosquitos.
2
K
33
#3
Paltus
#1
Y yo, prefiero un capazo de cagarras de vencejo que el zurullo de perro delante del portal.
0
K
10
#2
wata
SOSVencejos hace una enorme trabajo para que valoren a estas aves.
0
K
11
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente