Iniciativa Legislativa Popular Cribado Neonatal Homogéneo

Esta ILP propone una ley para que todos los recién nacidos en España tengan acceso a un cribado neonatal amplio y homogéneo, sin importar en qué comunidad autónoma nazcan. Actualmente, el número de enfermedades que se detectan varía según el territorio, lo que genera desigualdades y deja a algunos bebés sin diagnóstico precoz de enfermedades graves que sí se podrían tratar. La propuesta busca establecer un listado mínimo obligatorio y dinámico de enfermedades para todo el país, asegurar laboratorios acreditados y protocolos comunes.
| etiquetas: ilp , iniciativa legislativa popular , enfermedades raras
A ver si se van a dedicar a reutilizar material y a inventarse los resultados para maximizar beneficios.
El que quiera hacer 30 puede seguir haciendo 30. No es una ley de máximos.
En cambio, el que hacía 7 estará obligado a hacer 10.
Y ojalá se pudiera hacer a todo el mundo todas las pruebas, pero tampoco sé si es lo óptimo económicamente. ¿Te gastarías 1.000€ en cada neonato para detectar una enfermedad rara que afecta a 1 de cada 10.000.000 nacidos? Hay que ver caso a caso, y ver qué recursos tiene cada comunidad.