edición general
6 meneos
12 clics
Iniciativa Legislativa Popular Cribado Neonatal Homogéneo

Iniciativa Legislativa Popular Cribado Neonatal Homogéneo

Esta ILP propone una ley para que todos los recién nacidos en España tengan acceso a un cribado neonatal amplio y homogéneo, sin importar en qué comunidad autónoma nazcan. Actualmente, el número de enfermedades que se detectan varía según el territorio, lo que genera desigualdades y deja a algunos bebés sin diagnóstico precoz de enfermedades graves que sí se podrían tratar. La propuesta busca establecer un listado mínimo obligatorio y dinámico de enfermedades para todo el país, asegurar laboratorios acreditados y protocolos comunes.

| etiquetas: ilp , iniciativa legislativa popular , enfermedades raras
5 1 0 K 60 ciencia
4 comentarios
5 1 0 K 60 ciencia
#1 Almorca
Se puede firmar online con certificado digital.
0 K 12
#2 tobruk1234
Me parece correcto, el problema sera que exigen un minimo, y claro hay comunidades que igual hacen 30 pruebas mientras otras solo hacen 10, y si exiges solo 10 ó 20 que son las mas comunes, a la que hacia antes las 30 que incluia comunes o no, le obligas por ley a hacer esas 10 ó 20, deberian mirar que comunidad es la que mas pruebas hace y exigirles al resto que hagan esas mismas y todas aquellas que se vayan descubriendo añadirlas.
0 K 7
ochoceros #4 ochoceros
#2 Mientras el problema no sea que se vaya a hacer esto para externalizar las pruebas a la privada, ni tan mal.

A ver si se van a dedicar a reutilizar material y a inventarse los resultados para maximizar beneficios.
0 K 11
#3 Poll
#2 Cuando se legisla a mínimos es eso, como mínimo 10 pruebas.
El que quiera hacer 30 puede seguir haciendo 30. No es una ley de máximos.

En cambio, el que hacía 7 estará obligado a hacer 10.

Y ojalá se pudiera hacer a todo el mundo todas las pruebas, pero tampoco sé si es lo óptimo económicamente. ¿Te gastarías 1.000€ en cada neonato para detectar una enfermedad rara que afecta a 1 de cada 10.000.000 nacidos? Hay que ver caso a caso, y ver qué recursos tiene cada comunidad.
0 K 10

menéame