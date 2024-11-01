Se inicia un servicio de tren de mercancías con horario fijo entre Chongqing y Budapest

Un tren de mercancías con destino a Budapest partió de Chongqing el domingo, marcando el lanzamiento de un nuevo servicio ferroviario de carga China-Europa con horario fijo, también conocido como China Railway Express. Se espera que el tren, que transporta piezas de automóviles y motocicletas, productos electrónicos y otros bienes de consumo, tarde unos 11 días en llegar a Budapest, un importante centro de transporte que sirve a Europa Central y Oriental.
| etiquetas: chongqing , budapest , tren , china railway express
No hay rutas seguras