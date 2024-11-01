edición general
Se inicia un servicio de tren de mercancías con horario fijo entre Chongqing y Budapest

Un tren de mercancías con destino a Budapest partió de Chongqing el domingo, marcando el lanzamiento de un nuevo servicio ferroviario de carga China-Europa con horario fijo, también conocido como China Railway Express. Se espera que el tren, que transporta piezas de automóviles y motocicletas, productos electrónicos y otros bienes de consumo, tarde unos 11 días en llegar a Budapest, un importante centro de transporte que sirve a Europa Central y Oriental.

cocolisto #1 cocolisto
Queremos que pongan vagones para viajeros.Seria un puntazo.
Blackspartak #2 Blackspartak
Por donde ha ido? A través de Ucrania no creo, por Irán y Turquía? por Rusia-Bielorrusia y Polonia?
No hay rutas seguras
teneram #3 teneram
#2 Cruza Kazajistán, bordea el Mar Caspio y pasa por Azerbaiyán, Georgia y Turquía
ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
Propaganda de la dictadura china de mierda
