Inhabilitan durante seis años a una médica de A Coruña por acceder a la historia clínica de una compañera

Además, el tribunal le impone una multa de 5.400 euros y el pago de una indemnización a la víctima de 6.000 euros por los daños causados. Los magistrados también la condenan a tres años y medio de cárcel, si bien explican en la resolución que «en trámite de ejecución se propondrá el indulto parcial de la pena de cárcel».