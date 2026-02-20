edición general
7 meneos
19 clics
Inhabilitan durante seis años a una médica de A Coruña por acceder a la historia clínica de una compañera

Inhabilitan durante seis años a una médica de A Coruña por acceder a la historia clínica de una compañera

Además, el tribunal le impone una multa de 5.400 euros y el pago de una indemnización a la víctima de 6.000 euros por los daños causados. Los magistrados también la condenan a tres años y medio de cárcel, si bien explican en la resolución que «en trámite de ejecución se propondrá el indulto parcial de la pena de cárcel».

| etiquetas: médico , cárcel , inhabilitación , multa , coruña
5 2 0 K 81 actualidad
4 comentarios
5 2 0 K 81 actualidad
Andreham #1 Andreham *
Tres años y medio de cárcel por acceder al historial clínico de un compañero, del que no indica en la noticia que haya hecho ningún uso de los mismos para causar daño a la víctima (aunque seguramente lo haya hecho porque sino, cómo se iba a enterar?).

Año y medio de cárcel por robar varios millones de euros a todos los españoles.

Justicia.
3 K 38
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
#1 si le diera unas ostias le saldría más barato.
0 K 10
#4 sorecer
#1 Venga, menos demagogia. Nadie tiene derecho a mirar mi expediente médico y saber mis enfermedades. Mal si lo hace una expareja o un amigo. Pero peor si lo haces aprovechandote de tu posición privilegiada como sanitario público. 3 años y medio, bien calzados. Así nos entra un poco en la cabeza ciertas cosas.

De la otra noticia ue hablas ni idea, pero seguro que hay miles que han estafado y robado y han salido de rositas.
0 K 10
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Por cotilla, todo correcto
0 K 8

menéame