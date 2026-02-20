Inhabilitan durante seis años a una médica de A Coruña por acceder a la historia clínica de una compañera

Además, el tribunal le impone una multa de 5.400 euros y el pago de una indemnización a la víctima de 6.000 euros por los daños causados. Los magistrados también la condenan a tres años y medio de cárcel, si bien explican en la resolución que «en trámite de ejecución se propondrá el indulto parcial de la pena de cárcel».
Año y medio de cárcel por robar varios millones de euros a todos los españoles.
Justicia.
De la otra noticia ue hablas ni idea, pero seguro que hay miles que han estafado y robado y han salido de rositas.