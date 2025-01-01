Ingenieros de Purdue descubren que el uso de productos capilares con planchas o rizadores puede liberar hasta 10.000 millones de nanopartículas inhalables, tantas como el tráfico denso

El estudio liderado por la ingeniera Nusrat Jung en la Universidad de Purdue ha sacado a la luz un problema de contaminación del aire doméstico tan inesperado como preocupante. Las rutinas habituales de peinado con calor —como planchas, rizadores o secadores— combinadas con productos comerciales para el cabello, liberan miles de millones de nanopartículas. Los datos no dejan lugar a dudas: el aire dentro de casa, durante este tipo de rutinas, se convierte en un foco activo de contaminación.