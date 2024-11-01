Ingeniera parapléjica se convierte en primera usuaria de silla de ruedas en viajar al espacio

Michaela Benthaus se convirtió en la primera usuaria de silla de ruedas en el espacio, lanzándose desde el oeste de Texas con la compañía Blue Origin de Jeff Bezos. El vuelo espacial de 10 minutos requirió solo ajustes menores para acomodar a Benthaus, según la compañía. Esto se debe a que la cápsula autónoma New Shepard fue diseñada teniendo en cuenta la accesibilidad, "haciéndola más accesible para un rango más amplio de personas que los vuelos espaciales tradicionales",