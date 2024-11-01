edición general
Ingeborg Hallstein canta Frühlingsstimmen Walzer (Vals Voces de Primavera) de Johann Strauss II  

La soprano coloratura alemana Ingeborg Hallstein (nacida en 1936) interpretó en 1963 una versión abreviada del Frühlingsstimmen Walzer de Johann Strauss II.

