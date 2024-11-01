El informe de un 'think tank' alemán desde el que se organiza el 'lawfare' contra Zapatero: errores, mentiras y ninguna prueba

El expresidente del Gobierno está siendo víctima de una campaña sucia con un documento plagado de contradicciones como base. El informe desde el que se organiza el lawfare contra el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no hay por dónde cogerlo. 44 páginas a las que ha podido acceder ElPlural.com y que no solamente carecen de pruebas que permitan siquiera sospechar algo de quien fuera responsable del Ejecutivo, sino que además está plagado de errores y mentiras, no tiene ninguna firma que señale la autoría.
| etiquetas: informe , think tank , aleman , contra , zapatero , mentiras , ninguna prueba
En muchos países llevan a este tipo de asociaciones como "expertos" a televisiones y radios, y su palabra va a misa como opinión de expertos y estudiados del tema, cuando al final cobran por ir al programa y cobran por mantener una opinión como si fuera neutral. La ultraderecha siempre cobra dos veces por el mismo trabajo.
