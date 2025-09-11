Informe sobre la adolescencia en España: ellas tienen miedo de que se manipule su imagen con fines sexuales, ellos de que les acusen falsamente de acoso sexual

Este jueves, 11 de septiembre, la ONG Plan International ha presentado el informe Así Somos: el estado de la adolescencia en España y la directora de la ONG, Concha López, ha hablado con Àngels Barceló en la sección del Ministerio de Ciencia y Tecnología del Hoy por Hoy. Más de 3.500 jóvenes de entre 12 y 21 años han participado en el estudio, y López destaca que se trata de la primera generación que se ha criado en un entorno plenamente digitalizado, con smartphones, redes sociales y, más recientemente, también Inteligencia Artificial.