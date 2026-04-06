Un informe del Principado apunta la ilegalidad de la reapertura de las minas de carbón asturianas

El Servicio de Minas del Principado pudo utilizar la figura del ‘proyecto de investigación complementaria” (PIC) para autorizar la extracción de carbón y eludir así la aplicación del cierre de la minera no competitiva y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Ambas normas exigen la devolución de las ayudas estatales percibidas “como requisito ineludible para autorizar explotación en minas sometidas a cierre”, según recoge el informe que la Inspección General de Servicios del Principado ha elaborado a raíz del accidente registrado h