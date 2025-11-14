Informe de investigación de Xinhua insta a crear nuevo modelo de liderazgo global para hacer frente a crisis y promover prosperidad compartida

La creación de un nuevo modelo de liderazgo global se ha convertido en "una cuestión urgente""Es indispensable tomar los valores comunes de la humanidad como valor de referencia, las cuatro iniciativas globales propuestas por China como plan sistemático, la búsqueda de una multipolarización equitativa y ordenada y de una globalización económica inclusiva y mutuamente beneficiosa como camino de transformación, y la construcción de una comunidad de futuro compartido de la humanidad como visión de futuro", agrega el informe.