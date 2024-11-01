Un informe desvela la falta de 727 árboles en las calles de Albacete

La Plataforma Más Árboles Albacete, a la que pertenece Ecologistas en Acción de Albacete, ha elaborado el 2º Inventario de Alcorques vacíos y Árboles Secos de Albacete. Tras encontrar en 2023 un total de 1032 alcorques vacíos o árboles secos, el ayuntamiento se comprometió a reponer 640, excluyendo todos los de Campollano y 135 más. Además, por primera vez la reposición no se hizo en su totalidad en la campaña de invierno, sino que se dividió en dos fases (invierno y otoño de 2024). Es por eso que en 2024 no se volvió a hacer el inventario de a