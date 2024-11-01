edición general
5 meneos
6 clics
Un informe desvela la falta de 727 árboles en las calles de Albacete

Un informe desvela la falta de 727 árboles en las calles de Albacete

La Plataforma Más Árboles Albacete, a la que pertenece Ecologistas en Acción de Albacete, ha elaborado el 2º Inventario de Alcorques vacíos y Árboles Secos de Albacete. Tras encontrar en 2023 un total de 1032 alcorques vacíos o árboles secos, el ayuntamiento se comprometió a reponer 640, excluyendo todos los de Campollano y 135 más. Además, por primera vez la reposición no se hizo en su totalidad en la campaña de invierno, sino que se dividió en dos fases (invierno y otoño de 2024). Es por eso que en 2024 no se volvió a hacer el inventario de a

| etiquetas: informe , falta , 727 , árboles , calles , albacete , más árboles
4 1 0 K 47 actualidad
1 comentarios
4 1 0 K 47 actualidad
#1 kaos_subversivo
Si sólo faltaran arboles en esa ciudad...
0 K 10

menéame