Un informe concluye que el MI5 encubrió a un espía británico infiltrado en el IRA e implicado en asesinatos

Una investigación policial ha determinado este martes que el servicio de seguridad de Reino Unido, el MI5, encubrió a un espía británico infiltrado en el servicio de seguridad interna del Ejército Republicano Irlandés e involucrado en al menos 14 asesinatos y 15 secuestros durante su trabajo encubierto. Asimismo, el informe detalla que el MI5 "tenía acceso automático a toda la información" del topo y por tanto, "estaba al tanto de su participación en delitos graves" y de su "criminalidad totalmente injustificable", incluyendo asesinatos.